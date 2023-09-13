Липецк, 13 сентября, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Сотрудники УФСБ по Липецкой области возбудили уголовное дело о государственной измене в отношении мужчины, который переводил денежные средства на криптовалютный счёт гражданину Украины для закупки амуниции и обмундирования для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Липецкой области.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным УФСБ по региону, подозреваемый через свой банковский счёт переводил денежные средства на криптовалютный счёт гражданина Украины, которые шли на нужды украинских националистических батальонов, ВСУ, экстремистских и ультраправых организаций, ведущих боевые действия против подразделений Вооружённых сил России.

В материалах дела указано, что на эти деньги были приобретены средства амуниции и обмундирования, которые использовались военнослужащими десантно-штурмовых войск ВСУ при ведении боевых действий против ВС России.

По данному факту в отношении сторонника одного из леворадикальных объединений было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России «Государственная измена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».

Как передавало ИА Регнум, ранее жителя города Канска Красноярского края суд приговорил к семи годам колонии особого режима за призывы к насилию над русскими людьми и подрыву Крымского моста. В суде было установлено, что фигурант размещал в социальной сети сообщения, в которых содержались призывы к совершению насильственных действий в отношении русского населения, а также к подрыву Крымского моста.

В Крыму сотрудники ФСБ задержали украинского агента, готовившего диверсию на железной дороге. Задержанный — житель Севастополя, гражданин России 1978 года рождения. По заданию украинской разведки он собирал данные о размещении в Крыму объектов и подразделений Минобороны. Кроме того, задержанный готовил теракт на объекте железнодорожного транспорта. У него сотрудники ФСБ изъяли самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства.