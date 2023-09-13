Москва, 13 сентября, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Россиянам с 1 октября придётся доплачивать за услуги ЖКХ до 1500 рублей или даже больше, сообщил 13 сентября Primepress, ссылаясь на экспертов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По их данным, новые счета будут выставлять владельцам квартир региональные информационно-расчётные центры или другие организации, которые считают расходы по потраченным ресурсам. Это будет перерасчёт ряда коммунальных услуг за прошлый год.

По словам специалистов, ведомства будут подсчитывать, сколько именно было потрачено ресурсов отдельных домов на отопление квартир, а также коммунальных ресурсов на содержание общего имущества дома. При этом корректировка затронет только те дома, где установлены счётчики.

Отмечается, что перерасчёт будет сделан строго с учетом действующих нормативов. Например, если электричества, воды и тепла было потрачено в доме больше положенного, жильцы получат квитанции с дополнительной суммой, которую придётся доплатить. Если же обнаружится недорасход, в квитанции будет минус, что маловероятно, утверждают эксперты.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила ИА Регнум, что жители России могут не опасаться того, что в России в 2023 году вырастут платежи за ЖКУ, хотя их традиционной летней индексации так и не произошло.

Иначе смотрит на ситуацию Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ. Она заявила корреспонденту ИА Регнум, что платежи могут вырасти, так как среди них действительно есть такие, которые не индексируются и не регулируются государством. Например, охрана (консьерж), телеантенна, домофон, платная гостевая парковка около дома, дополнительная уборка входной группы и прочие.

Как полагает эксперт, после повышения этих платежей общая стоимость оплаты ЖКУ может вырасти на 5–10%.

Официально следующее изменение тарифов на услуги ЖКХ произойдёт 1 июля 2024 года. В 2024 году также увеличится тариф на газ.

Согласно данным Росстата, жители России по результатам первого квартала 2023 года задолжали за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) порядка 876,4 млрд рублей. За год показатель увеличился на 72 млрд рублей. С 2021 по 2022 год рост составлял 56,6 млрд рублей.