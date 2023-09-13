Мелитополь, 13 сентября, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Украинское командование бросило новые резервы в бой у запорожских сёл Работино и Вербовое. ВСУ несут на этом участке колоссальные потери, сообщил 13 сентября глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Неся колоссальные потери, командование ВСУ бросило в бой новые резервы», — сказал Рогов РИА Новости.

По его информации, подкрепления начали сражаться на самом горячем, ореховском направлении. Всю ночь до самого рассвета у Работино и Вербового противник пытался забрасывать пехотные штурмовые группы. Российские военные работали по ним артиллерией, миномётами, гранатомётами, задействовали вертолёты.

ВС РФ удерживают позиции, пресечены все попытки украинских войск прорвать первую линию обороны. На поле осталось много тел погибших военных ВСУ и много сожжённой техники, в том числе иностранного производства, добавил Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу назвал запорожское направление самым горячим. В районе села Работино киевский режим бросил в бой бригады с западной подготовкой из стратегического резерва.