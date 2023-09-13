Москва, 13 сентября, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Потери ВСУ на южнодонецком направлении в минувшие сутки составили до 235 военнослужащих, сообщили 13 сентября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Потери противника на данном направлении составили до 235 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы», — заявил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На данном направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем были отражены две атаки штурмовых групп бригад морской пехоты ВСУ на территории ДНР и Запорожской области, добавил представитель министерства.

Днём ранее, 12 сентября, в ведомстве сообщили, что потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 140 военнослужащих. Также были уничтожены три боевые бронированные машины и два автомобиля.

13 сентября в Министерстве обороны также рассказали о нейтрализации за минувшие сутки 37 беспилотников ВСУ, отражении нескольких атак противника, в том числе восьми — на донецком направлении, и о нанесении удара по подразделениям ВСУ у острова Алексеевский под Херсоном.