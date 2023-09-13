Москва, 13 сентября, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Российские военные отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на запорожском направлении. Об этом 13 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Вербовое», — сказал Конашенков.

Также он отметил, что в районе Работино Запорожской области нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной, 48-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ за сутки на запорожском направлении уничтожили более 205 украинских военных, танк, три бронемашины и два автомобиля. Кроме того, ВСУ потеряли гаубицы М119 и М777 производства США, гаубицу «Мста-Б», четыре орудия Д-30, одно — Д-20.