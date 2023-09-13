Москва, 13 сентября, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Российские военные отразили две атаки штурмовых групп морпехов ВСУ в районах Новомайорского в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Приютного в Запорожской области, сообщил 13 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На южнодонецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Новомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области», — сказал он.

Также представитель Минобороны сообщил, что за сутки ВС России уничтожили более 205 украинских военных на запорожском направлении, на донецком — до 140 военных ВСУ, более 80 военнослужащих ВСУ на херсонском направлении, а на южнодонецком потери противника составили до 235 военнослужащих.

Кроме того, российские военные за сутки нейтрализовали 37 беспилотников ВСУ, отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на запорожском направлении, восемь атак в ДНР около Андреевки, Клещеевки, Красногоровки, Первомайского, а также нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе острова Алексеевский в Херсонской области.

Как передавало ИА Регнум, глава Минобороны России Сергей Шойгу 13 сентября заявил, что российские военные надёжно держат оборону в зонах украинского наступления. Министр назвал выбивание техники противника главной задачей на текущий момент.

Также Шойгу отметил, что в России нет других вариантов, кроме как победить на Украине.