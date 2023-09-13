Москва, 13 сентября, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на донецком направлении до 140 военных ВСУ, сообщил 13 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что на донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад ВСУ.

«Потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее Вооружённые силы России отразили на донецком направлении пять атак ВСУ, противник потерял более 255 военных. Атаки были отражены в районах населённых пунктов Авдеевка, Майорск и западнее Андреевки в ДНР.

Президент России Владимир Путин заявил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления составили 71 тыс. человек. Кроме того, уничтожены 543 танка и 18 тысяч бронемашин ВСУ.