Москва, 13 сентября, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили более 205 украинских военных на запорожском направлении. Об этом 13 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС Работа расчета гаубицы «Мста-Б» ВС России в зоне СВО

«За сутки уничтожено более 205 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — сказал Конашенков.

Также он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли гаубицы М777 и М119 производства США, гаубицу «Мста-Б», четыре орудия Д-30, одно — Д-20.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ нейтрализовали за сутки в зоне специальной военной операции 37 беспилотников ВСУ. Кроме того, средствами противовоздушной обороны перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.