Москва, 13 сентября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Ответные меры со стороны Российской Федерации после депортации руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова обязательно последуют, Москва требует от профильных международных структур дать надлежащую оценку действиям Кишинева. Об этом 13 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Требуем от профильных международных структур дать надлежащую оценку действиям властей Молдавии. Что касается наших ответных мер, то они обязательно последуют», — говорится в сообщении официального представителя МИД России, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат уточнила, что взятый властями Молдавии курс на подавление любых проявлений инакомыслия и искоренение неугодных источников информации приобретает все более гротескные формы.

Как передавало ИА Регнум, руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова депортируют из Молдавии, ему выдано предписание о десятилетнем запрете на въезд в страну. По его словам, ему вручили копию решения о том, что он должен покинуть страну как лицо, «представляющее угрозу национальной безопасности Молдавии», и что ему запрещён въезд в страну на десять лет.

Ранее в Армении были задержаны журналист «Sputnik Армения» Ашот Геворкян и пророссийский блогер Микаэл Бадалян.