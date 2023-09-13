Москва, 13 сентября, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын на переговорах не обсуждали риски ядерной войны, заявил 13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Известия/ Павел Волков

«Нет, это не обсуждалось никак», — сказал Песков в интервью программе «60 минут» на канале «Россия-1».

Не обсуждалась и возможность размещения военнослужащих КНДР на границе с Украиной, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что из-за действий США и их союзников ядерная война на Корейском полуострове уже неизбежна и вопрос только в том, кто и как начнёт её.

Лидер КНДР в сентябре 2023 года совершает визит в Россию. 13 сентября Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в составе делегаций, а затем пообщались один на один.

Ким Чен Ын в ходе беседы выразил уверенность, что его визит в Россию послужит важным моментом для превращения связей двух стран в нерушимые отношения стратегического сотрудничества. В ходе переговоров обсуждались в том числе вопросы военного характера, отметил он.

Президент России, в свою очередь, предложил руководителю Северной Кореи обсудить вопросы экономического взаимодействия, темы гуманитарного характера и ситуацию в регионе. Он отметил, что Россия и КНДР стремятся укрепить узы товарищества и добрососедства.

Несмотря на санкции ООН, которые Россия соблюдает, у РФ и КНДР хорошие перспективы сотрудничества в военно-технической сфере, добавил президент. Песков, в свою очередь, заявил, что на переговорах обсуждались и вопросы сотрудничества в космической отрасли.