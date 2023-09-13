Красноярск, 13 сентября, 2023, 14:28 — ИА Регнум. В Красноярске главу дирекции по организации школьного питания Ирину Фоминых уволили после жалоб родителей на качество школьных обедов. Об этом 13 сентября сообщил портал ngs24.ru.

Александр Кряжев/РИА Новости

Отмечается, что трудовой договор с Фоминых прекращён. Кроме того, дисциплинарное взыскание получил замруководителя главного управления образования Красноярска, курирующий школьное питание.

Фоминых возглавляла дирекцию по организации школьного питания с апреля 2023 года. До этого она с августа 2021 года руководила департаментом социального развития мэрии.

Ранее сообщалось, что в нескольких школах города не работали буфеты и раздача горячего питания, подавали замороженную курицу и некачественный фарш, к гарнирам не было котлет.

Как передавало ИА Регнум, в одной из школ Санкт-Петербурга произошла вспышка острой кишечной инфекции, в результате которой госпитализировали 13 учащихся. Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование после выявления случаев острой кишечной инфекции у сотрудников и учащихся школы № 608 в Кировском районе города.