Москва, 13 сентября, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Россия и КНДР будут развивать взаимовыгодное сотрудничество, которое не будет подвержено незаконному давлению Запада. Об этом 13 сентября заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 1».

Известия/ Павел Волков

«Мы с КНДР будем развивать, как и подтвердили наши лидеры, взаимовыгодное сотрудничество, которое не будет подвержено незаконному давлению Запада», — заявил глава внешнеполитического ведомства России.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры, общение продолжалось около четырёх часов. Встреча глав государств проходила на космодроме Восточный. На встрече президент РФ поблагодарил Ким Чен Ына за приезд в Россию.

Были рассмотрены вопросы стратегического и тактического сотрудничества, обстановка на Корейском полуострове и ситуация в Европе.

Ким Чен Ын отметил, что на встрече лидеры двух стран пришли к единому мнению о дальнейшем укреплении стратегического, тактического взаимодействия, поддержке солидарности в борьбе за защиту права и безопасности, за создание гарантий прочного мира.