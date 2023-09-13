Благовещенск, 13 сентября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Россия и КНДР будут развивать сотрудничество в сельском хозяйстве, транспорте и других сферах. Об этом 13 сентября сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1».

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

Он отметил, что у двух стран есть очень много интересных проектов, включая транспортное сообщение и логистику.

«Можно сделать очень хороший логистический треугольник: железная дорога, порт, автомобильная дорога на Китай. Здесь можно в разы увеличить объёмы перевозок, что очень важно в целом», — сказал глава государства.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 13 сентября Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате с участием делегаций, а затем пообщались тет-а-тет. После этого президент России дал официальный обед в честь лидера КНДР. Встреча глав государств проходила на космодроме Восточный.

На встрече президент РФ поблагодарил Ким Чен Ына за приезд в Россию. Он предложил руководителю Северной Кореи обсудить вопросы экономического взаимодействия, гуманитарного характера и ситуацию в регионе.

В ходе обеда Путин заявил, что Россия и КНДР стремятся укрепить узы товарищества и добрососедства. Ким Чен Ын, в свою очередь, выразил уверенность, что его визит в Россию послужит важным моментом для превращения связей двух стран в нерушимые отношения стратегического сотрудничества.