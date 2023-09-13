Москва, 13 сентября, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Два российских корабля, которые пострадали в ходе украинской ракетной атаки в Севастополе, будут полностью восстановлены и продолжат службу. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.

Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя

«Два корабля Военно-морского флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и повреждённые в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ выпустили по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе десять крылатых ракет. Средства ПВО уничтожили семь из них, остальные ракеты противника повредили два российских корабля, находившихся на ремонте.

Патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все три украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать отряд кораблей на морском переходе.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной атаки, по предварительным данным, пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

Командующий ВВС Украины Николай Олещук заявил, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по территории Крыма при помощи авиации. Командующий намекнул, что для удара по Севастополю применялись крылатые ракеты Storm Shadow. Кроме того, Олещук пообещал новые удары.