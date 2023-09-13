Москва, 13 сентября, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын на переговорах обсуждали возможности сотрудничества в сфере космоса, заявил 13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Известия/Павел Волков

«Мы предлагали и возможности сотрудничества по космической тематике», — сказал он в интервью программе «60 минут» на канале «Россия-1».

Как сообщало ИА Регнум, Путин и Ким Чен Ын обсудили на переговорах стратегическое и тактическое сотрудничество, обстановку на Корейском полуострове и ситуацию в Европе.

13 сентября президент России дал официальный обед в честь лидера КНДР. Встреча глав государств проходила на космодроме Восточный. Перед этим Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате с участием делегаций, а затем пообщались тет-а-тет.