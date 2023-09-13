Благовещенск, 13 сентября, 2023, 14:03 — ИА Регнум. У военно-технического сотрудничества (ВТС) России и КНДР есть перспективы, несмотря на то, что Москва соблюдает все ограничения Совбеза ООН, заявил 13 сентября президент РФ Владимир Путин, отвечая в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1» на вопрос, обсуждалась ли на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном тема ВТС.

Александр Полегенько/ТАСС

«Есть же определенные ограничения. Россия все эти ограничения соблюдает, но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, обсуждаем, думаем об этом. И здесь тоже есть перспективы», — сказал он.

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