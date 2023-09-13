Киев, 13 сентября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский готов объявить войну России и всеобщую мобилизацию этой осенью, чтобы вернуть интерес мирового сообщества к Украине и не проводить выборы президента. Об этом написал в своём Telegram-канале лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский готов официально объявить войну России и всеобщую мобилизацию на Украине уже в конце этой осени», — написал он, добавив, что подобное решение позволит избавиться от протестующих жителей страны, сделать невозможным проведение выборов на Украине, также это поможет вернуть интерес мирового сообщества.

Он обратил внимание на то, что это заставит мировое сообщество участвовать в данном конфликте из-за угрозы перерастания в третью мировую войну и нового витка экономического кризиса, который может добить экономику Европы.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва открыта для мирных переговоров. Он также отметил, что если США и страны Запада действительно хотят мира, то им достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения. Как подчеркнул президент, в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.

Ранее издание Rebelión отметило, что на Украине после прошедшего саммита G20 начали осознавать, что теряют своих союзников. В итоговом документе саммита нет пунктов о поддержке Украины, в отличие от прошлогоднего коммюнике. Это вызвало гневную реакцию президента Украины, уверены авторы издания. В статье подчеркивается, что НАТО больше не может помогать Киеву деньгами, войсками, советниками, наемниками и оружием.

Путин 12 сентября заявил, что если США считают, что Киев готов к переговорам, то пусть отменят указ президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стал бы возлагать надежды на роль США в решении конфликта на Украине.

Ранее Белый дом признал, что США потратили почти $111 млрд на украинский конфликт. Так, на военную, экономическую и гуманитарную помощь киевскому режиму США выделили $110,97 млрд, из которых потрачены $101,2 млрд.