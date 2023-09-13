Благовещенск, 13 сентября, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном прошли продуктивно, с откровенным обменом мнениями. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 13 сентября в интервью программе «60 минут».

Известия/ Павел Волков

«Начало хорошее, очень продуктивное. Состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что эпидемия коронавирусной инфекции нанесла большой ущерб и Москве, и Пхеньяну — КНДР тогда была фактически закрыта от внешнего мира.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил о большом количестве совместных интересных проектов у России и КНДР. Это проекты в сфере транспортного сообщения, логистики, сельского хозяйства.

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный продолжались около четырёх часов. Они провели переговоры в расширенном формате с участием делегаций, а затем пообщались тет-а-тет.