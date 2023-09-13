Мурманск, 13 сентября, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Представителям оленеводческих хозяйств и общественных организаций и общин коренных народов Мурманской области представили промежуточные итоги летних экспедиций в рамках этнологической экспертизы на месте будущей разработки Колмозерского месторождения лития. Экспертизу проводят специалисты нескольких российских научных учреждений, работы организует Проектный офис развития Арктики.

Пресс-служба ПОРА В Мурманске рассказали о промежуточных итогах этноэкспертизы в Ловозерье

Заведующий кафедрой этнографии и антропологии Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Новожилов рассказал о вопросах, которые изучили этнографы. Среди них — проблема расселения представителей коренных народов и демографические процессы, которые происходят в этих группах. «Система расселения остается достаточно устойчивой. Хотя, конечно, присутствует отток молодежи из районов традиционного проживания. Но я бы не сказал, что по меркам коренных малочисленных народов РФ он критический», — поделился Новожилов.

Кроме того, этнографы изучили современное состояние языков народов Севера в районе Ловозера и Краснощелья. «Мы пришли к неутешительному выводу, что ненецкий язык уже практически полностью отсутствует в изучаемом районе. Более успешно сохраняется язык коми. В принципе, ведется активная политика по сохранению языка саами. И есть немного парадоксальный результат. Меньше заботы [проявляют] о сохранении ижемского диалекта языка коми, и он сохраняется в большей степени как разговорный. Больше заботы о языке саами — и он уступает [в сохранности]», — рассказал Новожилов.

Важно учесть интересы и коми, и ненцев, которые бок о бок с народом саами проживают на этой территории, считает Алексей Цыкарев, международный эксперт в области прав человека.

Задачей биологов, которые участвовали в экспедиции, было оценить состояние наземных экосистем в границах месторождения и в его окрестностях. Они описали встреченные мхи, сосудистые растения, грибы, лишайники, а также птиц и млекопитающих. Выявлялись виды редкие, занесенные в Красную книгу, а также инвазивные, адвентивные (то есть чуждые данной местности) виды. Кроме того, были отобраны пробы растений и почв для химического анализа, чтобы понять так называемый нулевой уровень содержания химических веществ в экосистемах.

Исследования продолжаются. «Но уже сейчас можно сказать, что состав флоры этого района характеризуется крайней бедностью, как и в целом весь массив Кейвы», — сообщил заместитель директора по науке КНЦ РАН Евгений Боровичев. Он добавил, что на территории вытравлены не только тундры, но и бугристые болота. Так, накопленный экологический ущерб сформировался еще до современных работ. Для этой местности разработают меры по охране окружающей среды для минимизации воздействия.

Представитель «Норникеля» Василий Захаров подчеркнул, что компания придерживается принципа проведения широких добросовестных консультаций со сторонами, чьи интересы могут быть затронуты разработкой месторождения. Он напомнил, что с представителями общественных организаций и общин коренных народов, а также оленеводческих предприятий, жителей сел Ловозеро и Краснощелье уже были проведены четыре встречи в формате широких предварительных консультаций, а данная встреча с рабочей группой является второй по счету. По его словам, на основе рекомендаций, полученных по итогам проводимой этноэкспертизы, компания разработает план мероприятий по поддержке коренных народов, который затем будет приниматься по процедуре получения свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС).

Захаров также сообщил, что в ближайшие дни в селах Ловозеро и Краснощелье начнутся тренинги для желающих подать заявки на участие в грантовой программе компании «Мир новых возможностей».

Председатель правления Проектного офиса развития Арктики, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экологии и устойчивому развитию Николай Доронин рассказал о том, что недропользователи теперь обязаны предпринимать меры по рекультивации территории за несколько лет до окончания лицензии. «Никто из крупных компаний не заинтересован идти на какие-то нарушения. Сегодня природоохранное законодательство сподвигает недропользователей к тому, чтобы заранее предусматривать меры по предотвращению ущерба экологии и местным сообществам», — отметил Доронин.

Проектный офис развития Арктики выступает оператором этнологической экспертизы по проекту освоения Колмозерского месторождения лития в Мурманской области. Лицензию на освоение месторождения получило ООО «Полярный литий» (совместное предприятие «Норникеля» и «Росатома»). Этнологическая экспертиза позволяет оценить потенциальное воздействие промышленного проекта на культуру, промыслы, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов севера и оленеводов Ловозерского района.