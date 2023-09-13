Владивосток, 13 сентября, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сопровождающая брата в поездке в Россию, не принимает участие в переговорах представителей двух стран, её имя не упоминается в списках участников переговоров, передаёт РИА Новости.

Владимир Смирнов/ТАСС Сестра председателя КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон

При этом Ким Е Чжон сопровождала брата при посещении космодрома Восточный, а также во время торжественного обеда от имени президента России Владимира Путина в честь Ким Чен Ына, который состоялся после завершения переговоров делегаций.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 13 сентября президент России дал официальный обед в честь Ким Чен Ына. Встреча лидеров проходила на космодроме Восточный. Перед этим Путин и Ким Чен Ын провели переговоры с участием делегаций, а затем пообщались один на один.

В ходе встречи Путин поблагодарил Ким Чен Ына за приезд в Россию. Он предложил руководителю Северной Кореи обсудить вопросы экономического взаимодействия, темы гуманитарного характера и ситуацию в регионе.

Президент России также отметил, что Россия и КНДР стремятся укрепить узы товарищества и добрососедства. Ким Чен Ын, в свою очередь, выразил уверенность, что его визит в Россию послужит важным моментом для превращения связей двух стран в нерушимые отношения стратегического сотрудничества. В ходе беседы обсуждались в том числе вопросы военного характера, отметил он.