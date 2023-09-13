Вашингтон, 13 сентября, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обладает «секретным оружием», которое позволяет ему противостоять западным странам, пишет Foreign Affairs.

Известия/ Павел Волков Владимир Путин

«Безразличие и нетерпение Запада — главное оружие Путина в этом военном конфликте», — говорится в статье.

Отмечается, что западным странам всё сложнее поддерживать Киев при отсутствии быстрых результатов на фронте.

Автор публикации пишет, что Киеву нужно объяснять концепцию затяжного конфликта, который сейчас остается единственным залогом выживания Украины.

В ближайшем будущем в Европе и США начнутся выборы, а у Украины мало рычагов влияния на внутреннюю политику партнёров.

«Если Соединенные Штаты и другие члены НАТО потеряют терпение, Кремль вполне может объявить СВО стратегическим триумфом», — резюмировал автор.

Как сообщало ИА Регнум, ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что руководители США считают украинский конфликт выгодным для них бизнес-проектом, а потому, влекомые алчностью, не откажутся от него ради мира.

Он также отметил, что Запад продолжает накачивать Киев оружием, но это не приводит ни к каким успехам ВСУ. Отказавшись от заведомо недостижимой цели нанести России поражение, Киев сосредоточился на том, чтобы нанести РФ как можно больший вред.