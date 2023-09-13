Вашингтон, 13 сентября, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Китай наращивает военную мощь для подготовки к возможной войне с Соединёнными Штатами, и США должны оптимизировать силы для противодействия этой угрозе. Об этом заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наша задача — сдерживать эту войну и быть готовыми победить в случае её начала», — приводит его слова американское издание The Hill.

Министр напомнил, что в Китае были созданы два новых вида вооружённых сил: силы, которые предназначены для нанесения ударов по аэродромам и авианосцам, и служба стратегической поддержки для достижения информационного господства в космической и киберсфере.

По словам Кендалла, Китай на протяжении более 20 лет оптимизирует силы для противостояния великих держав, а также для победы над Соединёнными Штатами в западной части Тихого океана.

Он отметил, что если возможности и потенциал США окажутся недостаточными для сдерживания агрессии Китая на Тайване либо в других местах, то может начаться война.

«Если это произойдёт и мы не сможем одержать победу, последствия будут плачевными», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года власти Тайваня заявили о намерении в ближайшее время обратиться к США с просьбой ускорить поставки ЗРК Patriot PAC-3 на фоне повышения рисков эскалации китайско-тайваньского конфликта. Предполагалось, что поставки могут занять до четырёх лет. Сейчас на Тайване находятся девять батарей ЗРК Patriot.

В июле 2023 года президент США Джозеф Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить 345 млн долларов на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере в качестве помощи Тайваню. Планировалось, что в пакет войдут переносные ЗРК, огнестрельное оружие, ракеты, средства разведки и наблюдения.

Минобороны Китая 5 июля заявило, что новые поставки США вооружений Тайваню превращают остров в пороховую бочку. В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон не учитывает ключевые озабоченности Пекина и вмешивается во внутренние дела Китая.