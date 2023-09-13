Космодром «Восточный», Амурская область, 13 сентября, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит вуз во Владивостоке и завод в Комсомольске-на-Амуре, где производится гражданская и боевая техника, сообщил 13 сентября президент России Владимир Путин после переговоров со своим северокорейским коллегой.

Известия/ Павел Волков Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын

У Ким Чен Ына большая программа, отметил глава России.

Военная часть программы во Владивостоке будет заключаться в демонстрации возможностей Тихоокеанского флота. По словам Путина, Ким Чен Ын осмотрит несколько объектов Академии наук России, которые занимаются биологией моря.

А в Комсомольске-на-Амуре он посетит заводы, где производится авиационная техника.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 13 сентября президент России дал официальный обед в честь лидера КНДР. Встреча глав государств проходила на космодроме Восточный. Перед этим Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате с участием делегаций, а затем пообщались тет-а-тет.

В ходе обеда Путин заявил, что Россия и КНДР стремятся укрепить узы товарищества и добрососедства.