Владивосток, 13 сентября, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Индия предложила России совместно производить неатомные ледоколы на индийских верфях. Об этом 13 сентября сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Ранее Чекунков провёл переговоры с индийской делегацией на полях ВЭФ.

«По моему приглашению министр портов и судоходства Индии приехал в Россию. Сделали предложение о совместном создании неатомных ледоколов на индийских верфях. Мы изучаем это предложение», — сказал министр.

По его словам, необходимо комплексно подходить ко всем вопросам, которые представляют стратегический интерес для России, в частности, к организации совместного судоходства.

Он отметил, что для этого нужна диверсификация взаимной торговли и судостроение, а в Индии много верфей.

Кроме того, министр добавил, что будет содействовать в организации диалога между российскими судостроителями и индийской промышленностью.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля президент России Владимир Путин заявил, что с учётом возрастающей загрузки Северного морского пути России понадобятся ледоколы самого большого класса. Он отметил, что после реализации второй части проекта «Арктик СПГ — 2» Севморпуть будет заполняться, а его значение расти.