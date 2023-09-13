Белград, 13 сентября, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич, выполняя своё обещание, позавтракал сэндвичами с недорогой варёной колбасой. Об этом сообщило 13 сентября издание «О Сербии по-русски».

Вучич рассказал на своей странице в соцсетях, что сходил в продуктовый магазин вместе с министрами экономики и торговли Синишей Мали и Томиславом Момировичем. На 585 динаров (примерно 513 рублей) они купили 500 г сербской варёной колбасы «Паризер», два литра йогурта, два батона и майонез.

Сербский лидер опубликовал фото, на котором он сидит за столом и держит в руках большой сэндвич.

Вучич пообещал съесть колбасу после того, как оппозиция раскритиковала меры правительства по снижению цен на основные продукты питания. Недорогая варёная колбаса стала основной мишенью для насмешек.

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