Москва, 13 сентября, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Российские футболисты не уезжают играть за границу потому, что в отечественном чемпионате для них созданы «тепличные условия», заявил экс-игрок сборной России Александр Мостовой.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Многие бы уезжали, если бы не было тепличных условий тут, которые искусственно были созданы. Мы уезжали, когда Советский Союз развалился, молодыми уезжали, в 20–21 год. И поэтому мы играли по 10–15 лет на высоком уровне. Надо уезжать, прогрессировать, но не всех берут, не все могут уехать», — сказал Мостовой РИА Новости.

Так он прокомментировал высказывания главного тренера сборной России и своего бывшего партнёра по национальной команде, «Спартаку» и испанской «Сельте» Валерия Карпина. Карпин ранее заявил, что российским футболистам следует уезжать играть за границу, если у них есть такая возможность.

Отвечая на вопросы журналистов после товарищеской игры с командой Катара (1:1), Карпин согласился с тем, что уровень чемпионата России снизился. Для того чтобы прогрессировать, игрокам следует уезжать, отметил он.

Игрой со сборной Катара завершился осенний тренировочный сбор национальной команды России. В последних семи играх сборная одержала одну победу, потерпела одно поражение и пять матчей свела вничью.