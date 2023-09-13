Москва, 13 сентября, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об Индии и Китае.

Александр Рюмин/ТАСС Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

В своём Telegram-канале она предположила, что в понимании Киева мир является плоским диском с надписью «Украина».

Дипломат напомнила слова Подоляка, который ранее заявил о якобы слабом интеллектуальном потенциале у Индии и Китая. Он отметил, что эти государства направляют средства на развитие науки, а Индия отправила луноход, который уже ездит по поверхности Луны. По его словам, это не говорит о том, что данное государство точно понимает, что такое современный мир.

«Стоящий на трёх свиньях плоский диск с надписью Украина, угадала?» — написала Захарова.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что руководство Украины должно разъяснить высказывание советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая и Индии. В ответ на просьбу прокомментировать слова Подоляка дипломат отметила, что не имеет представления о «бэкграунде» этого заявления.

Подоляк ранее раскритиковал Китай и Индию, которые якобы «не анализируют последствия» своих действий по причине «слабого интеллектуального потенциала». По его словам, эти государства, как и Турция, «зарабатывают» на украинском конфликте.