Брюссель, 13 сентября, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Евросоюз хочет достижения справедливого и устойчивого мира на Украине, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Урсула фон дер Ляйен

«Мы хотим мира на Украине, но чтобы он был справедливым и устойчивым», — сказала она на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной речью на тему «Состояние Евросоюза».

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание украинского лидера о том, что сокращение помощи Киеву со стороны Запада может вызвать недовольство миллионов украинских беженцев, находящихся в странах Европы, заявила, что президент Украины Владимир Зеленский для Запада — это Covid-23, они ещё хлебнут от него горя.

Ранее издание The Economist написало, что, по мнению президента Украины, сокращение помощи только затянет военный конфликт. Это будет означать риски для самого Запада, ведь невозможно предсказать, «как миллионы украинских беженцев в европейских странах отреагируют на то», что их страну оставят без поддержки.