Хельсинки, 13 сентября, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Сборная Финляндии решила не принимать участие в чемпионате мира по командной гимнастике из-за допуска команд из России и Белоруссии, сообщила 13 сентября пресс-служба финской Ассоциации гимнастики.

РИА Новости/Алексей Филиппов

Кроме того, как указывается в пресс-релизе организации, в соревнованиях не примут участие и другие европейские страны, в том числе Эстония.

Турнир пройдёт с 24 по 26 ноября в Алма-Ате (Казахстан).

Международная федерация эстетической групповой гимнастики (IFAGG) ранее оставила решение о допуске российских и белорусских спортсменов на усмотрение страны — хозяйки соревнований. Казахстан не вводил санкций в отношении россиян или белорусов.

Как передавало ИА Регнум, в июле Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе.

В пресс-релизе федерации отмечалось, что участие спортсменов в качестве нейтральных атлетов будет сопровождаться соблюдением строгих требований, которые будут описаны в специальных правилах.