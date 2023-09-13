Москва, 13 сентября, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Инвестиции в недвижимость и акции российских компаний более выгодны, чем сбережения на депозитах, считает Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом он заявил 13 сентября корреспонденту ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ранее руководитель Сбербанка Герман Греф заявил, что в настоящее время лучше всего инвестировать сбережения в акции, так как хранение денег в твёрдых валютах не приносит дохода.

«Греф, конечно, прав в отношении того, что хранить средства в валюте — не самый лучший вариант с точки зрения сбережений, — согласился Перепелица. — Инфляционные риски во всём мире растут, так как в период пандемии западные страны влили в мировую экономику большой объём необеспеченных денежных средств. Только США за период 2020–2023 годов напечатали около 80% всей существующей в мире долларовой массы, а так как все валюты и мировые цены так или иначе привязаны к доллару, то инфляция из США экспортируется в другие страны».

Таким образом, как полагает Перепелица, гораздо выгоднее инвестировать в российскую экономику через покупку акций её перспективных компаний и недвижимость.

«За последний год большинство российских компаний увеличили свою стоимость от 40 до 200%», — заметил он.

Эксперт подчеркнул, что стопроцентной защиты капитала эти инструменты не дают, но в долгосрочной перспективе такие инвестиции безусловно выгоднее, чем сбережения на депозитах, так как ставки по ним существенно меньше перспективной доходности эффективных компаний. Что касается недвижимости, то она позволяет избежать любых рисков, связанных с финансовым сектором.

«Сейчас момент покупки акций для извлечения краткосрочной прибыли после падения рынка в феврале 2022 года уже практически исчерпан, — сказал Перепелица. — Более того, ряд акций «перегреты» и корректируются. Но в средне− и долгосрочной перспективе на горизонте пяти-семи лет российские компании смогут преодолеть существующие сложности и начать активно расти за счёт иностранных инвестиций и новых рынков сбыта».

Для защиты сбережений от инфляции их следует диверсифицировать, считает Светлана Дубова, профессор департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового университета при правительстве РФ.

«Что значит диверсифицировать? Распределять сбережения в различные виды активов для снижения риска обесценения и получения убытков. Поэтому инвесторам следует рассматривать различные варианты сбережений: от вложений в иностранные валюты до акций, облигаций, фьючерсов, золота», — объяснила она.

Вложения в валюты также следует диверсифицировать, ориентируясь на твёрдые валюты со стабильным и устойчивым курсом, а также на мягкие — с нестабильным.

«Отказываться сегодня от хранения средств в твёрдых валютах, если такие сбережения у инвесторов уже имеются, думаю, не стоит», — подчеркнула она.

Кроме того, при планировании новых инвестиций Дубова призвала обратить внимание на предложение Грефа относительно рублёвых облигаций.

«Рублёвые инструменты сбережений на фондовом рынке действительно сегодня несут меньшие риски по сравнению с другими видами бумаг», — констатировала она.

С ней согласен доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко, который сказал, что для защиты сбережений от инфляции можно использовать различные инструменты, такие как рублёвые облигации, акции или недвижимость. Однако он призвал помнить, что акции более рискованны, чем облигации, но и могут принести больше дохода владельцу.

«Покупка акций может быть выгодной стратегией, но это зависит от индивидуальных обстоятельств и рисков, связанных с конкретными компаниями и рынком в целом. Необходимо проводить детальный анализ и советоваться с финансовым консультантом. В целом фондовый рынок России возвращается к прошлогодним значениям. Индекс Московской биржи вырос на 30% с сентября прошлого года», — добавил он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Грефа, сейчас наступил уникальный момент, чтобы выйти из долларов и евро и инвестировать в акции.

Отчасти с ним согласен экономист Александр Цыганов, который заметил, что в РФ осталось мало надёжных инструментов для хранения сбережений в долларах, фунтах стерлингов или евро. Спрос на такие инструменты могут заместить акции и иные ценные бумаги российских эмитентов, депозиты в валютах дружественных стран.

До этого первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев заявил, что самая популярная валюта в портфеле жителей РФ на текущий момент — рубль. Однако сохраняется спрос и другие валюты. Из них наиболее востребованным оказался юань.

По мнению экономиста Георгия Остапковича, жителям РФ стоит заниматься переводами из одной валюты в другую, если у них для этих целей имеется не меньше 10 тысяч долларов. Только тогда есть смысл отслеживать курсы и пытаться что-то заработать на их колебаниях.

Константин Ордов, доцент Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, считает, что опасность использования долларов и евро состоит в том, что эти деньги почти невозможно куда-то деть. В такой ситуации рубль остаётся безальтернативным вариантом, так как всё остальное обладает заметно меньшей ликвидностью.

Экономист Мери Валишвили заметила, что если жители РФ задумали диверсифицировать сбережения, то, возможно, им стоит задуматься о покупке юаней.