Тамбов, 13 сентября, 2023, 12:54 — ИА Регнум. 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской торжественно отмечают на её родине в Тамбовской области. Здесь проходят мероприятия, посвященные памяти первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Тамбовской областной думы В Тамбовской области отмечают 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской

Сегодня, 13 сентября, глава Тамбовской области Максим Егоров, председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, депутаты регионального парламента, члены ветеранских организаций, школьники и студенты приняли участие в митинге и возложении цветов к подножию памятника Зое Космодемьянской в областном центре.

Пресс-служба Тамбовской областной думы В Тамбовской области отмечают 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской

По словам Евгения Матушкина, подвиг Зои Космодемьянской — истинный пример любви к своему Отечеству. «О нашей землячке, уроженке села Осино-Гай тогда еще Тамбовской губернии, о ее подвиге и несгибаемой воле перед лицом смерти, о ее любви к Родине узнала вся страна, — заявил он. — Зоя стала примером стойкости и отваги, который еще сильнее воодушевил советский народ на Победу. На Тамбовщине всегда трепетно относились к памяти бесстрашной партизанки».

Пресс-служба Тамбовской областной думы В Тамбовской области отмечают 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской

Сегодня также состоялся телемост с музейным комплексом, посвященным Зое Космодемьянской в деревне Петрищево Московской области. Туда отправились тамбовские школьники, чтобы в вековую годовщину со дня рождения землячки познакомиться с экспозицией музея и проникнуться событиями Великой Отечественной войны. К телемосту присоединился и подшефный Тамбовской области Новоайдарский район Луганской области.

Пресс-служба Тамбовской областной думы В Тамбовской области отмечают 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской

По словам Евгения Матушкина, о подвиге партизанки помнят во всех уголках России. «Отрадно, что много людей в разных регионах нашей большой страны пришли сегодня к мемориалам, к местам славы и памяти, чтобы поклониться подвигу нашей Зои, — отметил он. — Никто не забыт, и ничто не забыто. Так было и так будет всегда. Подвиги предыдущих поколений, наших героев будут всегда жить в наших сердцах. Сейчас наши доблестные воины борются с проявлениями нацизма в ходе специальной военной операции, демонстрируя мужество и героизм. И мы верим, что Победа снова будет за нами!»

Пресс-служба Тамбовской областной думы В Тамбовской области отмечают 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской

После митинга в Тамбове стартовал автопробег из ста машин. Конечная точка автопробега — родное село Зои Космодемьянской Осино-Гай. В школах региона сегодня проходят уроки мужества и показы фильмов о партизанке.