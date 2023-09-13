Собянин анонсировал монтаж уникального моста для острова Балчуг
Москва, 13 сентября, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Уникальный 54-метровый мост, который свяжет остров Балчуг с Парком Горького и «Музеоном», доставлен в Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил 13 сентября в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что пролётное строение массой 235 тонн собрали в подмосковном Лыткарино и перевезли к острову Балчуг на двух баржах. Транспортировка заняла восемь часов.
«Сегодня специалисты проведут уникальную операцию по монтажу моста на заранее подготовленные опоры», — написал Собянин.
По его словам, после монтажа конструкции в историческом центре Москвы появится ещё один интересный прогулочный маршрут.
Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября в Москве запустили поезда четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4). В церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. Маршрут связал Железнодорожный микрорайон в Балашихе с Апрелевкой в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Также центральный диаметр соединяет Киевское и Горьковское направления Московской железной дороги.