Москва, 13 сентября, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Уникальный 54-метровый мост, который свяжет остров Балчуг с Парком Горького и «Музеоном», доставлен в Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил 13 сентября в своём Telegram-канале.

Скриншот видео

Он рассказал, что пролётное строение массой 235 тонн собрали в подмосковном Лыткарино и перевезли к острову Балчуг на двух баржах. Транспортировка заняла восемь часов.

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«Сегодня специалисты проведут уникальную операцию по монтажу моста на заранее подготовленные опоры», — написал Собянин.

По его словам, после монтажа конструкции в историческом центре Москвы появится ещё один интересный прогулочный маршрут.

t. me/mos_sobyanin Проект пешеходного моста

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября в Москве запустили поезда четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4). В церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. Маршрут связал Железнодорожный микрорайон в Балашихе с Апрелевкой в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Также центральный диаметр соединяет Киевское и Горьковское направления Московской железной дороги.