Москва, 13 сентября, 2023, 12:53 — ИА Регнум. В Москве по подозрению в хищении и поставке контрафактных компонентов для высокоточного оружия задержан руководящий сотрудник одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщили 13 сентября в столичном управлении ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Подозреваемый, гражданин России, использовал своё служебное положение для участия в хищении средств, выделенных в рамках государственного оборонного заказа для производства компонентов систем вооружения повышенной точности Вооружённых сил России.

Была создана мошенническая схема поставки контрафактной продукции, отметили также в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Максимальный срок наказания по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

«Проводятся оперативные и следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств по уголовному делу», — сообщили также в ФСБ.

Ранее в сентябре 2023 года ИА Регнум сообщало, что оперативники ФСБ ликвидировали преступную группу, которая закупала в России и ремонтировала узлы и агрегаты для боевых самолётов и вертолётов, перевозила их контрабандой в одну из стран Западной Европы, откуда они поставлялись в том числе Украине.

Главный вопрос — в том, как преступники получили эти комплектующие, отмечал в комментарии для ИА Регнум адвокат Марат Файзулин, бывший заместитель главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы. Схема должна быть связана с хищением, поскольку товары военного или двойного назначения находятся на строгом учёте, и их для вывоза из страны необходимо незаконным способом вывести из-под контроля государства, подчеркнул эксперт.