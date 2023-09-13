Владивосток, 13 сентября, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Россия не видит никакой прозрачности в действиях Японии в вопросе со сбросом воды с АЭС «Фукусима-1», заявила 13 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

ТАСС/EPA/KIMIMASA MAYAMA / POOL Атомная электростанция «Фукусима-1»

«Мы, к сожалению, не видим никакой транспарентности, то есть открытости, прозрачности, в действиях Токио — именно к этому мы призывали», — сказала она.

По словам Захаровой, Токио демонстрирует только «рекламные трюки» с обедами из рыбы, якобы выловленной в океане, где был осуществлён сброс воды с аварийной АЭС.

«Того, к чему мы призывали, — к нормальной, основанной на научных данных и научном подходе транспарентной, прозрачной, открытой работы с теми, кто высказал свои озабоченности, — мы не видим. Не видим, потому что её нет», — уточнила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Россия рассчитывает, что Токио при необходимости предоставит доступ для проведения мониторинга радиационной обстановки в районах, где осуществляется сброс воды с АЭС, подчеркнула Захарова.

Также она добавила, что РФ не единственная, кто высказывает эту озабоченность, это делает и Китай, а самое главное — сами японцы и южные корейцы.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа в Японии начали сброс очищенной воды в океан с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1». С АЭС к концу марта 2024 года сольют более 30 тысяч тонн жидкости. В баках на АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которую использовали для охлаждения повреждённых в результате цунами в марте 2011 года реакторов.

11 сентября оператор аварийной АЭС объявил о завершении стартового этапа сброса воды в океан. Со станции было сброшено 7,8 тыс. тонн.

Как заявил директор ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО) Кирилл Колончин, первые анализы воды, сброшенной в океан с «Фукусимы», которые сделали российские учёные, показали хороший результат, а значит, рыбодобытчикам опасаться нечего.