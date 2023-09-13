Москва, 13 сентября, 2023, 13:59 — ИА Регнум. В России осталось мало надёжных инструментов для хранения сбережений в долларах, фунтах стерлингов или евро. Об этом корреспонденту ИА Регнум 13 сентября заявил Александр Цыганов, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финуниверситета при правительстве России.

Известия/Алексей Майшев

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что жителям РФ не стоит хранить сбережения в твёрдых валютах, так как они не дают никакой доходности, и вместо этого посоветовал инвестировать в акции.

«Для хранения сбережений в долларах, фунтах или евро осталось достаточно мало надёжных инструментов, и кроме того, серьёзно растут сложности по их использованию. В целом это в значительной степени препятствует накоплениям в твёрдой валюте в банках и иных финансовых институтах», — согласился Цыганов.

По его мнению, отчасти спрос на такие инструменты могут заместить акции и иные ценные бумаги российских эмитентов, депозиты в валютах дружественных стран. Цыганов считает, что вариант с инвестированием в ценные бумаги сейчас выглядит более реализуемым, а при учёте позитивного прогноза роста российской экономики — и целесообразным.

«Однако такие инвестиции требуют не только знаний, но и определённого чутья, предпринимательского чувства риска, а главное — значительных накоплений. Поэтому данный вариант сбережений подойдёт лишь части российских граждан, обладающих такими накоплениями и нереализованной в собственных проектах предпринимательской жилкой», — сказал Цыганов.

Что касается валют дружественных стран, а это в первую очередь юань, то здесь следует учитывать определённые риски. О них в беседе с корреспондентом ИА Регнум предупредил Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

«Инвестиции в иностранные валюты всегда несут в себе повышенные риски. Если инвестор готов взять их на себя, то он должен диверсифицировать свою валютную корзину. Для долгосрочных операций, нацеленных на сохранение стабильности сбережений, подходит юань. Однако это не в полной мере конвертируемая валюта, поэтому его нельзя использовать в каких-либо других операциях, кроме вложений», — сказал Абрамов.

Он подчеркнул, что инвестору, который вкладывает рубли в юани, придётся время от времени конвертировать их обратно, что также несёт в себе некоторые риски.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Грефа, настоящее время — это уникальный момент, чтобы выйти из долларов и евро и вложиться в акции.

До этого первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев рассказал, что самая популярная валюта в портфеле россиян на текущий момент — рубль. Но пользуются спросом и другие валюты, из которых наиболее востребован юань.

По мнению экономиста Георгия Остапковича, жители России стали реже хранить сбережения в долларах, так как видят, какая неопределённая ситуация сложилась в стране вокруг этой валюты. Однако если доллар будет укрепляться, то граждане могут изменить своё отношение к этой валюте, которую многие рассматривают как страховку от инфляции.

Константин Ордов, доцент Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, заявил, что в настоящее время рубль превратился в безальтернативное средство для хранения сбережений, так как все остальные способы выглядят очень ненадёжными.

Экономист Мери Валишвили полагает, что если жители России хотят диверсифицировать сбережения, то им стоит присмотреться к юаню.

Между тем, по данным ВЦИОМ, 27% россиян не имеют никаких сбережений. А те, у кого они есть, предпочитают хранить их в рублях.