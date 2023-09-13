Благовещенск, 13 сентября, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудили на переговорах стратегическое и тактическое сотрудничество, обстановку на Корейском полуострове и ситуацию в Европе. Об этом 13 сентября заявил глава Северной Кореи на официальном обеде с российским лидером.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Мы с товарищем Путиным углублённо обсудили военно-политическую ситуацию на Корейском полуострове и в Европе», — сказал Ким Чен Ын.

Он добавил, что лидеры двух стран пришли к единому мнению о дальнейшем укреплении стратегического, тактического взаимодействия, поддержке солидарности в борьбе за защиту права и безопасности, за создание гарантий прочного мира.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 13 сентября президент России дал официальный обед в честь лидера КНДР. Встреча глав государств проходила на космодроме Восточный. Перед этим Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате с участием делегаций, а затем пообщались тет-а-тет.

На встрече президент РФ поблагодарил Ким Чен Ына за приезд в Россию. Он предложил руководителю Северной Кореи обсудить вопросы экономического взаимодействия, гуманитарного характера и ситуацию в регионе.

В ходе обеда Путин заявил, что Россия и КНДР стремятся укрепить узы товарищества и добрососедства. Ким Чен Ын, в свою очередь, выразил уверенность, что его визит в Россию послужит важным моментом для превращения связей двух стран в нерушимые отношения стратегического сотрудничества.