Москва, 13 сентября, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Еврокомиссия сняла с себя ответственность за санкции против россиян из-за непубличного давления ряда стран, заявила в беседе с ИА Регнум доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко.

Сергей Бобылев/ТАСС

Ранее Еврокомиссия скорректировала собственные инструкции по запрету на ввоз в ЕС гражданами России личного автотранспорта и вещей, смягчив формулировки и призвав национальные службы стран-членов рассматривать каждый случай отдельно и соразмерно подходить к запретам. В постоянном представительстве России при ЕС заявили, что скорректированные инструкции ЕК не улучшают ситуацию для россиян, поскольку обязывают внутренние ведомства стран каждый раз проводить проверки и рассматривать каждый случай по отдельности.

По мнению Войко, такое решение ЕК нельзя в полной мере назвать послаблением, тем более что ограничения сохраняются на автотранспорт. Кроме того, решение о конфискации вещей личного пользования — косметики, смартфонов, предметов личной гигиены — отдается на откуп таможенной службы каждого конкретного государства.

«Получается, Еврокомиссия снимает с себя ответственность и в дело вступают личные отношения каждой страны к России. Но это полумера. Безусловно, это усложняет процесс пересечения границы, безусловно это ведёт к сокращению потока граждан России в ЕС. И мы видим, что политика побеждает здравый смысл и экономику», — поделилась Войко.

Она также напомнила, что фактически Германия была первой страной, которая ввела запрет на въезд автомобилей из России. И Евросоюз принял такую норму за правило и для остальных государств, дополнив вещами личного пользования. Политолог допустила, что существует непубличное внутренне давление в ЕС, что и послужило некоторым послаблением для ограничений.

«Потому что есть страны, которые продолжают поддерживать отношения с Россией и даже выдают туристические визы россиянам. Например, Венгрия, Греция. Конечно, у них есть некоторый корыстный интерес, чтобы не лишиться тех средств, которые россияне везут с собой. Но вероятно, что и другие страны, имеющие больший вес в Евросоюзе оказали давление на послабление, пусть и публично они это не озвучили», — отметила политолог.

Войко указала и на тот факт, что европейцы идут на такую жёсткую меру, хотя это не соответствует западным и международным демократическим ценностям, которые они сами же декларируют. Но, при этом, такле поведение, по мнению эксперта, вписывается в ту логику, которую транслируют западные элиты на протяжении последних лет. В качестве примера Войко отметила русофобские заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По мнению политолога, такая культура отмены для них уже стала чем-то привычным. Сами же ограничения на границе для россиян, уверена Войко, усилят бюрократию на таможне, а также могут существенно снизить желание россиян ехать в Европу.

В свою очередь юрист-международник Дмитрий Романенко также допустил, что количество российских граждан, собирающихся в страны Европы может существенно сократиться, тем более что обойти запреты законно не получится.

«Оперативно ничего решить не удастся. Мы можем указывать на дискриминацию человеческих прав, что это унизительно, взывать к международным декларациям. В конкретной ситуации — прямо там на месте, если вас остановили — это не поможет», — поделился Романенко.

Он согласился, что можно подать обращение в Европейский суд по правам человека, однако, это займёт большое количество времени, уйдут немаленькие расходы. По мнению юриста, правильнее будет не вступать в спор с таможенниками, а принять правила и постараться взять с собой на въезд минимальный перечень предметов, которые могут вызвать вопросы на границе.

«Не хотелось бы вступать в эту унизительную игру, поэтому, конечно, что-то лучше просто купить там, чем заниматься уловками или искать возможности провезти вещи. А ещё лучше — не ездить в страны, которые негативно настроены по отношению к российским гражданам», — заключил юрист.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что ввоз гражданами России личных автомобилей на территорию ЕС будет расцениваться как «запрещённый импорт». Кроме того, россиянам запретили ввозить в ЕС косметику, чемоданы, смартфоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и даже средства личной гигиены.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что расизм, который исповедуют руководители Евросоюза, вырывается наружу, как гнойник, который не лечили. Дипломат подчеркнула, что подобные ограничения ЕС уже не могут объясняться ни стремлением причинить вред экономике России, ни желанием получить дополнительные преимущества для своей экономики.

Позже в Евросоюзе пояснили, что за разъяснениями по условиям ввоза личных вещей из РФ на европейскую территорию стоит обращаться в компетентные национальные органы соответствующих европейских государств.

Въезд автомашин с российской регистрацией в Финляндию по-прежнему разрешен, им не грозит конфискация в соответствии с ранее распространенными разъяснениями Еврокомиссии. Об этом сообщил финский телерадиоканал Yle, ссылаясь на комментарий МИД страны.