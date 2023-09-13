Рига, 13 сентября, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Срок действия временного вида на жительство для россиян в Латвии истекает в сентябре, им необходимо подать заявку на ПМЖ, приложив сертификат о знании государственного языка на уровне А2, в противном случае русскоговорящим жителям грозит депортация через 90 дней. Об этом 13 сентября сообщает РИА Новости.

Известия/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что уровень А2 предполагает, что нужно уметь общаться простыми фразами на различные темы, читать, писать и понимать несложные тексты, заполнять стандартные документы, воспринимать чётко произнесенные в обычном темпе предложения, для получения данного сертификата необходимо сдать экзамен.

По словам руководителя Государственного центра содержания образования Латвии Лиене Вороненко, большинство русскоязычных жителей, которые записались на тестирование по латышскому языку, не прошли его с первого раза. Она отметила, что на экзамен, который проводился с 11 апреля по 29 августа, явилось меньше соискателей, чем было зарегистрировано (вместо 13 тысяч пришли чуть более 11 тысяч человек), были зарегистрированы повторные заявки в количестве 6,5 тыс.

Уточняется, что данный экзамен состоит из четырех частей: восприятие на слух, чтение, письмо и разговор. Средние результаты — 71%, 73%, 56% и 67% соответственно. Необходимо минимум 60.

Отмечается, что многие провалили тест, но депортировать столько жителей сразу в парламенте сочли нецелесообразным, в связи с этим были приняты в первом чтении поправки к иммиграционному закону, дающие отсрочку на два года.

По словам жителя Риги Сергея Грачёва, который сдал экзамен, даже те, кто живёт в Латвии с советских времен, не все достаточно знают латышскую грамматику.

«Теперь же мы все обязаны уметь писать и чуть ли не думать по-латышски. Это очень трудно, особенно для пожилых. Дали отсрочку для пересдачи. Но люди всё равно боятся. Властям никто не верит», — рассказал он.

Грачёв добавил, что русскоязычные жители не хотят терять работу и стабильный доход, при этом пенсионеры переживают, что могут быть разделены со своими детьми и внуками.

По его словам, навряд ли всех депортируют, поскольку население Латвии не многочисленное.

«Кто-то должен работать и платить налоги. Но притеснения сильные. Мы их сейчас особенно остро воспринимаем. Если куда-то обращаешься — только латышский. Говорить, заполнять бумаги. Детей русскому не учат. Тех, кто протестует, выдворяют. А остальных интегрируют по собственным правилам. Наше мнение никто не учитывает и не собирается», — отметил местный житель.

По словам специалиста по странам Балтии Андрея Старикова, россияне в Латвии деморализованы, у кого есть возможность уехать, уже собирают чемоданы.

Он обратил внимание на то, что отсрочка с правовой точки ничего не меняет.

«Пока идёт речь о десятках депортированных. Сразу было ясно, что «столыпинские вагоны» в сторону Пскова не поедут. Власти боятся такой картинки, реакции международных институтов и Москвы. Массовая высылка не планировалась. А тех, на кого точили зуб, и раньше выгоняли», — отметил эксперт.

Чтобы русскоязычных заставить уехать, надо сделать их существование невыносимым, ситуация на грани гуманитарной катастрофы, добавил он, отметив, что людей законодательно поставили в безвыходные условия только потому, что они русские.

Как передавало ИА Регнум, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратится к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку на фоне угрозы выселения россиян из Латвии.

Омбудсмен подчеркнула, что прибалтийские республики взяли курс на целенаправленное выдавливание из страны русскоязычного населения. Со ссылкой на латвийское МВД Москалькова указала, что более 60% проживающих в стране россиян не сдали экзамен на знание государственного языка республики, теперь им грозит принудительное выдворение. Отмечается, что большинство этих людей пожилого и старшего возраста, пенсионеры, живущие в Латвии со времён СССР, и сдать экзамен для них — огромная проблема.

В сентябре 2022 года латвийский парламент принял поправки в закон о миграции, обязывающие российских граждан с ПМЖ до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. Документы аннулируют у тех, кто не получит сертификат.

Как заявила глава комиссии парламента по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарса Лидака, россиянам с плохим знанием латышского языка с сентября начнут высылать письма от МВД с предписанием покинуть Латвию. По её словам, за три месяца из республики могут депортировать около 6 тыс. человек.

Поправки к закону об иммиграции предусматривают возможность пересдачи россиянами экзамена по латышскому языку в срок до 30 ноября. В данном случае действие их вида на жительство продлится до конца 2023 года. От экзамена освобождаются граждане моложе 15 лет и старше 75 лет.