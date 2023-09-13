Москва, 13 сентября, 2023, 12:24 — ИА Регнум. В Россию с 13 сентября придёт сильная магнитная буря, которая продлится три дня. Об этом предупредили в Пермском политехническом университете (ПНИПУ).

Global Look Press/NASA/ZUMAPRESS.com

Отмечается, что период может быть опасным для метеозависимых людей. Так, во время магнитной бури они могут ощущать ухудшение общего состояния, слабость, а также головную боль и изменения в артериальном давлении.

Кроме того, в работе различных устройств и приборов могут начаться сбои. Магнитные бури также способны заблокировать работу спутников и выбросить их с орбиты.

Специалисты посоветовали отключать во время магнитных бурь устройства от питания или использовать ферромагнитные экраны.

Людям, реагирующим на перемену погоды, необходимо следить за физической нагрузкой, много гулять на свежем воздухе, пить много воды и высыпаться.

Как сообщало ИА Регнум, ранее член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович заявил, что мощные вспышки на Солнце, приводящие к нарушению связи и помехам электросетей на Земле, будут продолжаться вплоть до 2025 года, так как сейчас Солнце проходит период высокой активности, который происходит примерно каждые 11 лет.

Ранее британская газета Daily Star писала, что, согласно данным учёных, в 2025 году на Землю обрушится солнечная буря, которая может буквально уничтожить весь интернет.