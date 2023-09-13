Москва, 13 сентября, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Запад не желает заниматься урегулированием на Корейском полуострове, поэтому его попытки протащить резолюцию против КНДР в Совете Безопасности ООН обречены на провал. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в комментарии журналисту Павлу Зарубину, фрагмент опубликован 13 сентября в его Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам министра, Запад переносит элементы своих стратегических сил на юг Корейского полуострова. Идут разговоры о том, чтобы ядерное оружие в том или ином виде появилось в Южной Корее и Японии.

«Их категорический отказ заниматься любыми мерами политического характера ставит крест на любых дальнейших попытках протащить в Совете Безопасности резолюцию о санкциях», — подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что ранее санкции против КНДР были приняты в совершенно иной геополитической обстановке. Но Россия после принятия последней резолюции заявила, что больше санкций против Северной Кореи не будет, такую же позицию занял Китай.

В первую очередь это произошло из-за обещаний западных коллег двигаться по политическому треку и решать гуманитарные вопросы параллельно с мерами, которые принимал Совбез ООН. Но это оказалось очередной ложью. США накачивают регион вооружениями, втягивая в это Британию, Австралию и Новую Зеландию, добавил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Лавров назвал опасной тенденцией сигналы Японии и Южной Кореи о желании иметь собственное ядерное оружие или разместить у себя американское.