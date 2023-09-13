Симферополь, 13 сентября, 2023, 11:58 — ИА Регнум. На Крымском мосту временно перекрыто движение автотранспорта. Об этом 13 сентября сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.

Извести/ Эдуард Корниенко

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, движение по Крымскому мосту уже перекрывали в ночь на 13 сентября, однако менее чем через час оно было восстановлено.

Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ выпустили по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе десять крылатых ракет. Средства ПВО уничтожили семь из них, остальные ракеты противника повредили два российских корабля, находившихся на ремонте.

Кроме того, патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все три украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать отряд кораблей на морском переходе.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной атаки, по предварительным данным, пострадали 24 человека, четверо из которых находятся в состоянии средней степени тяжести.