Владивосток, 13 сентября, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Россия выразила дипломатический протест Азербайджану из-за заявления МИД республики о выборах в новых российских регионах, не отвечающего характеру союзничества между странами. Об этом сообщила 13 сентября официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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В опубликованном 9 сентября пресс-релизе азербайджанского МИД говорится, что Баку не признаёт никакой юридической силы за выборами «на части международно признанной территории Украины». Захарова подчеркнула, что для России подобные оценки неприемлемы, они не согласуются с союзническим уровнем отношений.

«Поэтому по дипломатической линии перед азербайджанской стороной был проведён демарш. Мы высказали всё по этому поводу», — сказала представитель МИД в ходе брифинга «на полях» ВЭФ.

Как сообщало ИА Регнум, в единый день голосования в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях впервые после их воссоединения с Россией прошли выборы. Четыре региона продемонстрировали самую высокую в стране явку.

Президент России Владимир Путин отметил мужество, проявленное работниками избирательных комиссий. Они обеспечивали проведение выборов в условиях обстрелов, спускались в убежища, а потом возвращались из них, чтобы продолжить работу.

По словам первого зампредседателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием ОП РФ Александра Малькевича, жители новых регионов шли на выборы как на праздник, они поддержали сам факт воссоединения с Россией. Людям нужна мирная жизнь и социальные ритуалы, добавил он.