Энгельс, Саратовская область, 13 сентября, 2023, 11:45 — ИА Регнум. В городе Энгельсе Саратовской области произошёл пожар на промышленном предприятии, один человек погиб. Об этом 13 сентября сообщили в региональном управлении МЧС.

МЧС Саратовской области

«Произошло загорание масла в ёмкостях в производственном здании, где осуществлялась переработка отходов подсолнечного масла», — говорится в сообщении.

МЧС Саратовской области

Отмечается, что площадь возгорания составила 800 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован. Один человек скончался.

В ведомстве добавили, что на месте работали семь пожарных расчётов. Причина происшествия устанавливается.

Как передавало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге вечером 12 сентября произошёл пожар в двухэтажном производственно-складском здании. По сообщению МЧС, загорелись картонные упаковки. Возгорание тушили по повышенному номеру сложности. Площадь пожара составила 800 квадратных метров, есть один пострадавший.