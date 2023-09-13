Красноярск, 13 сентября, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Жителя города Канска Красноярского края суд приговорил к семи годам колонии особого режима за призывы к насилию над русскими людьми и подрыву Крымского моста. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

«Первый Восточный окружной военный суд признал обвиняемого виновным по части 2 статьи 205.2, части 2 статьи 280 УК РФ», — говорится в релизе.

Уточняется, что подсудимому было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

В суде было установлено, что фигурант размещал в социальной сети сообщения, в которых содержались призывы к совершению насильственных действий в отношении русского населения, а также к подрыву Крымского моста.

Как передавало ИА Регнум, в Крыму сотрудники ФСБ задержали украинского агента, готовившего диверсию на железной дороге. Задержанный — житель Севастополя, гражданин России 1978 года рождения. По заданию украинской разведки он собирал данные о размещении в Крыму объектов и подразделений Минобороны. Кроме того, задержанный готовил теракт на объекте железнодорожного транспорта. У него сотрудники ФСБ изъяли самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства.

Сотрудники ФСБ 7 сентября ликвидировали группу контрабандистов, переправлявших на Украину из России узлы и агрегаты боевых самолётов и вертолётов. В преступную группировку входили уроженцы Украины и одной из республик Центральной Азии.