Вашингтон, 13 сентября, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Маневры Североатлантического альянса в Чёрном море могут привести к войне НАТО с Россией, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

ТАСС/: IMAGO/Jörg & Nicole Krauthöfer

Он напомнил, что Чёрное море для России так же важно, как Карибское море для Соединённых Штатов.

«Если мы попытаемся направить военные корабли в Чёрное море, за ними будут очень пристально следить и, если они подойдут слишком близко к чему-либо, что жизненно важно для русских, те будут действовать», — сказал Макгрегор.

Он также добавил, что Россия свернула зерновую сделку потому, что «корабли везли оружие, а затем наполнялись зерном». Так что если США будут «так делать, у нас будут проблемы, мы в итоге потеряем корабли». Поэтому учения НАТО грозят большими проблемами для Вашингтона, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что учения Североатлантического альянса в Балтийском море превращают регион в место геополитического противостояния.

Дипломат уточнила, что учения альянса в Балтийском море ещё раз подтверждают, что «НАТО — это агрессивная военная организация».

Военный эксперт Алексей Леонков полагает, что запланированные на 2024 год крупномасштабные учения стран-членов НАТО «Стойкий защитник», по-видимому, предполагают отработку совместной операции стран альянса по подавлению и преодолению системы ПВО России.