Москва, 13 сентября, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Для вербовки граждан России с целью совершения преступлений телефонные мошенники используют четыре основных направления: идеологию, деньги, угрозы и эгоизм. Об этом 13 сентября сообщил эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров.

Известия/ Дмитрий Коротаев

Эксперт обратил внимание на то, что во время вербовки эти направления порой переплетаются, и от идеологии мошенники могут легко перейти к шантажу.

Он указал, что у вербовщиков есть отличная возможность выявлять так называемых сочувствующих Украине лиц по комментариям и обсуждениям в различных группах в социальных сетях и мессенджерах. При этом сотрудничество начинается с простых заданий, после они переходят к более сложным, например, к поджогам.

Эксперт уточнил, что одни люди готовы идти на преступления бесплатно, другие — за материальное вознаграждение. По информации МВД, большинство потерпевших являются пожилыми людьми, которых мошенники рассматривают как «расходный материал» для создания информационных поводов.

По словам Бедерова, при этом к диверсии проще подтолкнуть молодых людей, чем пенсионеров.

«Средний возраст жертвы — примерно от 13 и до 23 лет. В это время сильно развит юношеский максимализм, поэтому подростки и молодые люди гораздо проще поддаются психологической обработке», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что мошенники начинают осуществлять «холодные» звонки по купленной на чёрном рынке базе, зачастую эту работу поручают новичкам, которые и ведут поиск «податливого клиента». Позже в дело вступает «клоузер», который завершает сделку. Он представляется управляющим банка, офицером ФСБ или МВД и пытается подтолкнуть жертву к конкретным действиям: либо к переводу денег, либо к совершению акта терроризма, в том числе к поджогам.

Уточняется, что для обмана жителей России были придуманы свыше 150 сценариев разговора. При этом мошенник давит на жертву, загружая её информацией и не позволяя опомниться.

Как передавало ИА Регнум, Министерство внутренних дел России зарегистрировало резкий рост количества сообщений из регионов об использовании украинскими телефонными мошенниками новой тактики, при которой они не только пытаются похитить деньги обманутых россиян, но также вовлечь их в совершение терактов и диверсий.

Отмечается, что чаще всего злоумышленники начинают беседу с потенциальными жертвами с помощью стандартных приёмов, говоря о якобы имеющих место подозрительных переводах с их счетов, попытках взять от их имени кредит, или предлагают помочь правоохранителям остановить преступников.

Также указывается, что после выманивая денег у жертв мошенники пытаются толкнуть их на совершение преступления, объясняя это способом вернуть средства, отомстить преступникам или помочь в их задержании.

В Приморском крае 7 августа задержали матроса, который пытался поджечь военкомат в Находке. По словам задержанного, ему позвонили мошенники и обманом заставили его совершить попытку противоправных действий.