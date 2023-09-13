Краснодар, 13 сентября, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Военнослужащие обеспечивают безопасность жителей и гостей Краснодарского края. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев во время посещения одного из воинских подразделений. В ходе поездки глава Кубани оценил условия размещения военнослужащих.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Губернатор Вениамин Кондратьев оценил условия размещения военнослужащих

«Сейчас непростое время, — отметил Вениамин Кондратьев, — и, как никогда, важно, чтобы на Кубани продолжали собирать рекордные урожаи, развивалась экономика, а на курортах могли отдыхать люди со всей страны». «Военнослужащие обеспечивают спокойствие, безопасность жителей и гостей региона, — подчеркнул он, — в том числе за счет современнейшего вооружения».

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, губернатор осмотрел помещения, где живут военнослужащие. За счет краевых средств в подразделение закупили модульные блоки, оборудованные всем необходимым, — здесь есть мобильная столовая, бытовки. Также власти региона приобрели и передали подразделению противодроновые ружья и автомобили. В отдельном штабе проводят уроки политинформации.

«У нас выстроено тесное сотрудничество с воинскими частями региона, — рассказал Кондратьев. — С первых дней спецоперации закупаем военно-техническое имущество, беспилотники. Готовы и дальше максимально содействовать в создании достойных условий несения службы». Он подчеркнул, что военнослужащие находятся на боевых постах, чтобы реализовать задачи, которые поставил президент Владимир Путин, и отстоять интересы России.