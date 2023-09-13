Пекин, 13 сентября, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Руководство Украины должно разъяснить высказывание советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая и Индии. Об этом заявила 13 сентября официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Артем Иванов/ТАСС

В ответ на просьбу прокомментировать слова Подоляка дипломат отметила, что не имеет представления о «бэкграунде» этого заявления.

«Он должен дать разъяснение и объясниться», — сказала Мао Нин на брифинге, фрагмент которого опубликован на сайте китайского МИД.

Представитель ведомства также напомнила о «неизменной ответственной позиции» Пекина по украинскому кризису. Китай выступает за мирное урегулирование конфликта переговорным путём, Подоляку следует добросовестно проанализировать ситуацию и правильно относиться к ней, отметила она.

Как сообщало ИА Регнум, Подоляк ранее раскритиковал Китай и Индию, которые якобы «не анализируют последствия» своих действий по причине «слабого интеллектуального потенциала». По его словам, эти государства, как и Турция, «зарабатывают» на украинском конфликте.