Захарова пригрозила Эстонии последствиями в случае конфискации активов РФ
Москва, 13 сентября, 2023, 11:03 — ИА Регнум. В случае, если Эстония дойдёт до конфискации российских активов, Россия оперативно примет крайне чувствительные меры, заявила 13 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Если подобные инициативы эстонцев воплотятся во что-то реальное, в Таллине могут не сомневаться, ответные меры будут крайне для них чувствительными с нашей стороны и не заставят себя долго ждать», — сказала Захарова на брифинге.
Дипломат добавила, что данные шаги вписываются в общую антироссийскую политику Таллина, а также являются удобным поводом «замять» скандал с премьер-министром.
Как сообщало ИА Регнум, ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса заявила, что въезд автомобилей с российской регистрацией на территорию республики запрещён с 13 сентября.
Запрет вступил в силу в 10:00 по местному времени (совпадает с московским). Он обусловлен санкциями Евросоюза.