Москва, 13 сентября, 2023, 11:03 — ИА Регнум. В случае, если Эстония дойдёт до конфискации российских активов, Россия оперативно примет крайне чувствительные меры, заявила 13 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если подобные инициативы эстонцев воплотятся во что-то реальное, в Таллине могут не сомневаться, ответные меры будут крайне для них чувствительными с нашей стороны и не заставят себя долго ждать», — сказала Захарова на брифинге.

Дипломат добавила, что данные шаги вписываются в общую антироссийскую политику Таллина, а также являются удобным поводом «замять» скандал с премьер-министром.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса заявила, что въезд автомобилей с российской регистрацией на территорию республики запрещён с 13 сентября.

Запрет вступил в силу в 10:00 по местному времени (совпадает с московским). Он обусловлен санкциями Евросоюза.