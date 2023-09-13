Вашингтон, 13 сентября, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Донбасс считает себя частью России. Об этом 12 сентября заявил журналист, бывший военнослужащий ВМС США Патрик Ланкастер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он рассказал, что говорил жителям Донбасса, что США и Запад считают эту территорию частью Украины.

«Но они все до одного отвечали, что они — часть России. Это просто факт, нравится это Западу или нет», — сказал Ланкастер.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Ланкастер заявил, что ВСУ намеренно наносят удары по гражданским объектам в Донецке, буквально каждый день мирные жители погибают из-за украинских обстрелов. По его словам, во время выборов, которые прошли в ДНР 8–10 сентября, Украина наносила удары по разным районам Донецка, а также по соседним деревням.